Tribünlere giden futbolculara Fenerbahçeli taraftarlardan olay tepki: Formayı çıkarıp buradan gidin
Fenerbahçe'de taraftarlar Alanyaspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası hem futbolculara hem de yönetime büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın ardından tribünlere giden sarı-lacivertli futbolculara "Formayı çıkarıp, buradan gidin" şeklinde slogan atarak tepki gösterdi.
Geçen hafta Trabzonspor mağlubiyetiyle liderliği kaptıran Fenerbahçe, bu hafta da Alanyaspor'a yenilerek 4. sıraya geriledi. Akdeniz ekibiyle Kadıköy'de oynanan maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar futbolculara ve yönetime ateş püskürdü.
TEPKİLERİN ARDINDAN FUTBOLCULAR SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular, tribünlere gitti. Ancak taraftarlar tüm oyunculara tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarıp, buradan gidin" şeklinde slogan atarak futbolcuları protesto etti. Yaşananların ardından sarı-lacivertli takım soyunma odasının yolunu tuttu.
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