Triatlonda Bayram Yalçınkaya güven tazeledi

Türkiye Triatlon Federasyonu Olağan Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Bayram Yalçınkaya seçildi.

Federasyonun 5. olağan ve mali genel kurulu Ankara'daki Holiday Inn Otel'de gerçekleştirildi. Genel kurulda, 144 delegenin oyunu alan Bayram Yalçınkaya, 2018'den itibaren yürüttüğü başkanlık görevine yeniden getirildi. Diğer aday Ahmet Melih Işıkçı 9 oyda kaldı.

Bayram Yalçınkaya başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

Yavuz Selim Kıran, Yücel Yılmaz, Adem Murat Yücel, Yalçın Eyigün, İbrahim Anaç, Halit Bekiroğlu, Burak İnce, Bülent Çendik, İsa Dal, Emin Kabukçu, Şehri Şahin, Ali Baş, Murat Cengiz, Selçuk Bora Çavuşoğlu.

Divan başkanlığını Murat Cengiz'in yaptığı genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

Yalçınkaya, genel kurulda yaptığı konuşmada, delegelere destekleri için teşekkür ederek, "Sizin karşınızda bulunmaktan gerçekten çok büyük gurur ve onur duyuyorum. Çünkü 3 yıl önce vadettiğimiz her şeyi gerçekleştirdik." dedi.

Camiada birlik ve beraberliğin hakim olduğunu söyleyen Yalçınkaya, "Kavga ortamından uzaklaştık. İyi bir sinerji yakaladık. Birçok şey yaptık, yine birçok şey yapacağız. Federasyonu dipten çıkardık, birçok ilki gerçekleştirdik. TOHM'lar bir ilkti, ilk kez kitabımız oldu, okul sporlarına ilk kez girdik." diye konuştu.

Bayram Yalçınkaya, yeni döneme ilişkin ise "Kendi tesislerimizin olması için çok ciddi bir çalışma yapacağız, bölgesel liglere başlayacağız. Triatlon Okulu projemizle devam edeceğiz. Bu birliktelikle çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.