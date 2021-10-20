Trabzonspor U19 takımı tur atladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor U19 takımı tur atladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Trabzonspor U19 takımı tur atladı

Trabzonspor,U19 takımımız UEFA Gençler Ligi 1. Tur rövanş maçında karşılaştığı Zvijezda 09'u 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Trabzonspor,U19 takımımız Uefa Gençler Ligi 1. Tur rövanş maçında karşılaştığı Zvijezda 09'u 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Bordo-mavili ekibin ikinci turdaki rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu.

Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor'un gollerini 54. dakikada Tacettin ve 70. dakikada penaltıdan Süleyman attı. Deplasmanda oynanan ilk maçı da bordo-mavili takım 1-0 kazanmıştı. - TRABZON

Trabzonspor U19 takımı tur atladı

Trabzonspor U19 takımı tur atladı

Trabzonspor U19 takımı tur atladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçından sonra Avrupa'dan aldığı teklifi paylaştı

Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçından sonra Avrupa'dan aldığı teklifi paylaştı

 Muhabiri fena haşladı! Liverpool'un hocası Klopp'u çıldırtan soru

Muhabiri fena haşladı! Liverpool'un hocası Klopp'u çıldırtan soru

 Ronaldinho'nun son hali herkesi duygulandırdı! Messi, ustasına doya doya sarıldı

Ronaldinho'nun son hali herkesi duygulandırdı! Messi, ustasına doya doya sarıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title