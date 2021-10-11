Trabzonspor'u yıkan gelişme! Yıldız futbolcu, Fener maçı öncesi milli takımda sakatlandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'u yıkan gelişme! Yıldız futbolcu, Fener maçı öncesi milli takımda sakatlandı

Haberler.com - Haberler | Spor

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Hırvatistan maçında sakatlanarak oyundan çıktı. 6 gün sonra Fenerbahçe'yle karşılaşacak bordo-mavililerde Hamsik'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Trabzonspor formasıyla harikalar yaratan Slovak yıldız Marek Hamsik, Hırvatistan'la oynanan 2022 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

TRABZONSPOR, 6 GÜN SONRA FENERBAHÇE'YLE KARŞILAŞACAK

Slovakya'nın Hırvatistan'a attığı golün asistini de yapan Marek Hamsik, mücadelenin 41. dakikasında sakatlanarak yerde kaldı. Hamsik, sakatlanmasının ardından hemen oyundan çıkarıldı. Trabzonspor cephesi, Marek Hamsik'in sakatlığı sonrası bekleyişe geçti. Slovak futbolcu, 6 gün sonra Fenerbahçe'ye karşı oynanacak kritik maçta bordo mavililerin en büyük kozlarından biri olacaktı.

Trabzonspor'u yıkan gelişme! Yıldız futbolcu, Fener maçı öncesi milli takımda sakatlandı
Haberler.com - Spor Haberleri
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı

Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı

 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oranları belli oldu! Dev karşılaşmanın net bir favorisi var

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oranları belli oldu! Dev karşılaşmanın net bir favorisi var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Amelia Hamlin Bülent Ersoy Aleyna Tilki Tamer Karadağlı
Spor Stefan Kuntz Fatih Terim Caner Erkin Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Emine Erdoğan Lewis Hamilton
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzonspor'u yıkan gelişme! Yıldız futbolcu, Fener maçı öncesi milli takımda sakatlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 23:54:13. #1.12#