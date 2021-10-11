Trabzonspor'u yıkan gelişme! Yıldız futbolcu, Fener maçı öncesi milli takımda sakatlandı

Trabzonspor formasıyla harikalar yaratan Slovak yıldız Marek Hamsik, Hırvatistan'la oynanan 2022 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

TRABZONSPOR, 6 GÜN SONRA FENERBAHÇE'YLE KARŞILAŞACAK

Slovakya'nın Hırvatistan'a attığı golün asistini de yapan Marek Hamsik, mücadelenin 41. dakikasında sakatlanarak yerde kaldı. Hamsik, sakatlanmasının ardından hemen oyundan çıkarıldı. Trabzonspor cephesi, Marek Hamsik'in sakatlığı sonrası bekleyişe geçti. Slovak futbolcu, 6 gün sonra Fenerbahçe'ye karşı oynanacak kritik maçta bordo mavililerin en büyük kozlarından biri olacaktı.

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