Trabzonspor'u yıkan gelişme! Yıldız futbolcu, Fener maçı öncesi milli takımda sakatlandı
Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Hırvatistan maçında sakatlanarak oyundan çıktı. 6 gün sonra Fenerbahçe'yle karşılaşacak bordo-mavililerde Hamsik'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Trabzonspor formasıyla harikalar yaratan Slovak yıldız Marek Hamsik, Hırvatistan'la oynanan 2022 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
TRABZONSPOR, 6 GÜN SONRA FENERBAHÇE'YLE KARŞILAŞACAK
Slovakya'nın Hırvatistan'a attığı golün asistini de yapan Marek Hamsik, mücadelenin 41. dakikasında sakatlanarak yerde kaldı. Hamsik, sakatlanmasının ardından hemen oyundan çıkarıldı. Trabzonspor cephesi, Marek Hamsik'in sakatlığı sonrası bekleyişe geçti. Slovak futbolcu, 6 gün sonra Fenerbahçe'ye karşı oynanacak kritik maçta bordo mavililerin en büyük kozlarından biri olacaktı.
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