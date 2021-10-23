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Trabzonspor maçından notlar

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Turhan Altay - Haberler | Spor
Trabzonspor maçından notlar

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Göztepe, lider Trabzonspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Göztepe, lider Trabzonspor'u konuk etti. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın 11'ine göre 3 zorunlu değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Bakasetas ve Nwakaeme yerine Dorukhan, Hamsik ve Yusuf'u görevlendirdi. Sakatlıkları devam eden Koita, Abdülkadir Parmak ve Trondsen ise kafilede yer almadı.

Göztepe'de ise teknik direktör Nestor El Maestro, geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçının 11'ine göre 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı. Sırp hoca, Atakan ve sakatlığı bulunan Halil'in yerine Kahraman ve Lourency'i sahaya sürdü. Sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic ve Wilker Angel kadroda yer bulamadı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Turhan Altay - Spor Haberleri
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