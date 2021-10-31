Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi 2 sakat, 1 cezalı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'de 11 haftalık periyodunu namağlup tamamlayan Trabzonspor, 12'nci haftada Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı kazanıp, zirvedeki yerini perçinleştirmek istiyor. Bordo mavililerde, kart cezalısı Edgar Le'nin yanı sıra, çapraz bağları koparak sezonu kapatan Gervinho ve Peres'in sakatlıkları bulunuyor.

Süper Lig'de 27 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, 12'nci hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. İlk 11 haftayı 8 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup tamamlayan bordo-mavililer, Beşiktaş ile 6 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı kazanıp, zirvedeki yerini korumak istiyor. Bordo maviler, zorlu maçın hazırlıklarına dünkü antrenmanla başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular 2 grup halinde çalıştı. 1'inci gruptaki oyuncular, rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular da dinamik-ısınma hareketleri sonrası koordinasyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. 5'e 2, rondo ve dayanıklılık çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı. Bugünü izinli geçirecek bordo-mavili takım, pazartesi günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

Bordo mavililerde, kart cezalısı Edgar Le'nin yanı sıra, Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları koparak sezonu kapatan Gervinho ve Peres'in sakatlıkları bulunuyor. Sakatlığı bulunan Koita ise takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Fenerbahçe ile oynan karşılaşmada sakatlık geçiren Brezilyalı sağ bek Peres ise dünkü antrenmanda takımdan ayrı düz koşulara başladı. Peres'in milli ara sonrası sahalara dönmesi bekleniyor. Sakatlıklar ve kart cezası nedeniyle zorunlu değişikliğe gidecek olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş karşılaşmasında Edgar Le'nin yerine savunmada Denswil ya da Hüseyin'e forma vermesi bekleniyor.