Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Göztepe ile karşılaşıyor.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada penaltı noktası üzerinden Mahmut Tekdemir'in pasında sol çaprazda topla buluşan Stefano Okaka'nın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada Cherif Ndiaye'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Adis Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
37. dakikada sol kanattan Moubandje'nin ortasında ceza sahası içinde Cherif Ndiaye'nin kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Erdinç Sezertam xx, Süleyman Özay xx
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Junior Caicara xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Leo Duarte xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Tolga Ciğerci xx, Mahmut Tekdemir xx, Ömer Ali Şahiner xx, Berkay Özcan xx, Nacer Chadli xx, Stefano Okaka xx
Yedekler: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Alexandru Epureanu, Danijel Aleksic, Fredrik Gulbrandsen, Deniz Türüç, Emre Çolak, Lucas Lima, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Dino Arslanagic xx, Atınç Nukan xx, Wilker xx, Obinna Nwobodo xx, Yalçın Kayan xx, Murat Paluli xx, Moubandje xx, Cherif Ndiaye xxx, Halil Akbunar xx, Adis Jahovic xx
Yedekler: Arda Özçimen, Kahraman Demirtaş, Lourency, Makana Baku, Ege Özkayımoğlu, Atakan Çankaya, Di Santo, Yusuf Talum, Berkan Emir, David Tijanic
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Gol: Cherif Ndiaye (dk. 37) (Göztepe)
Sarı kartlar: Wilker (Göztepe), Leo Duarte (Başakşehir)
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)