Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Altay ile karşılaşıyor.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Altay ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Martin Rodriguez'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
20. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında kale önünde iyi yükselen Stefano Okaka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
30. dakikada Tolga Ciğerci pasını sağ kanatta bulunan Fredrik Gulbrandsen'e aktardı. Gulbrandsen'in yerden sert ortasında ceza sahası içinde Stefano Okaka'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR'dan uyarı alan hakem Ümit Öztürk pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
38. dakikada defansın hatasında topu ceza sahası önünde topu alan Stefano Okaka'nın kaleci Mateusz Lis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kamil Çetin xx, Ömer Tevfik Özkoç xx
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Ömer Ali Şahiner xx, Leo Duarte xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mahmut Tekdemir xx, Tolga Ciğerci xx, Berkay Özcan xx, Fredrik Gulbrandsen xx, Nacer Chadli xx, Stefano Okaka xx
Yedekler: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Alexandru Epureanu, Edin Visca, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Peter Zulj, Lucas Lima, Junior Caçaira, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Altay: Mateusz Lis xx, Cebrail Karayel xx, İbrahim Öztürk xx, Murat Akça xx, Kazımcan Karataş xx, Leandro Kappel xx, Andre Poko xx, Thiam xx, Martin Rodriguez xx, Cesar Pinares xx, Karamoko Bamba xx
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Serge Aka, Zeki Yıldırım, Ahmed Yasser Rayan, Tolga Ünlü, Thaciano, Cem Özgener, Marco Paixao, Deniz Kadah, Erhan Çelenk
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)