Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
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Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Babel'in kale sahası içine gönderdiği ortada Halil Dervişoğlu kafayı vurdu ancak kaleci Viviano bu pozisyonda gole izin vermedi.

34. dakikada Karamoh, sağ kanattaki Ahmed Musa'yı gördü. Bu futbolcunun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Biglia'nın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

45+3. dakikada sağ kanattan Kerem Cicaldau'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Halil Dervişoğlu yükselip kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, Deniz Caner Özaral xx

Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Zukanovic xx, Burak xx (Adnan dk. 25 xx), Caner Erkin xx, Biglia xx, Jimmy Durmaz xx, Ahmed Musa xx, Borini x, Karamoh x, Pesic x

Yedekler: Utku, Mehdi Benatia, Erhun, Emre Mor, Tunay, Serhat, Balkovec, Bahattin Berke, Bertolacci

Teknik Direktör: Francisco Farioli

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Nelsson xx, Marcao xx, Ömer Bayram x, Berkan xx, Emre Kılınç xx, Cicaldau x, Kerem Aktürkoğlu xx, Babel x, Halil Dervişoğlu xx

Yedekler: Fatih, Taylan, Alpaslan, Van Aanholt, Mustafa Muhammed, Morutan, Işık Kaan, Barış Alper, Feghouli, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kart: Pesic (Karagümrük) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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