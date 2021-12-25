Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında GZT Giresunspor, Hatayspor'u konuk ediyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında GZT Giresunspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

19. dakikada hızla atağa geçen Giresunspor'da Traore'nin ceza sahası içine yerden pasında Diabate'nin şutunu kaleci Mohamedi uzaklaştırdı.

31. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Shapi'nin çaprazdan vuruşunda top kaleci Mohamedi'de kaldı.

43. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Sadık'ın şutunu kaleci Okan kornere çeldi.

45+2. dakikada Aziz Behich, sağ kanattan ceza sahasına ortasında kale önünde Shapi'nin şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ali Saygın Önel xx, Murat Altan xx

Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Zeki xx, Sergio xx, Traore xx, Balde xx, Aziz Behich xx, Diabate xx, Flavio xx, Alexis Perez xx, Shapi xx

Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Doukara, Umut, Champness, Emre, Sergen, Hayrullah, Çekdar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Hatayspor: Mohamedi xx, Onur xx, Sackey xx, Falette xx, Ribeiro xx, Traore xx, El Kaabi xx, Burak xx, Sadık xx, Popov xx, Diouf xx

Yedekler: Abdullah, Yavuz Buğra, Lobjanidze, Muhammed, Kamara, Bülent, Osman Can, Eren, Dylan, Bertuğ

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Sarı kartlar: Ruben Ribeiro (Hatayspor), Shapi Suleymanov (Giresunspor) - GİRESUN

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)

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