Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Antalyaspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda Halil, Veysel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

52. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ndiaye, sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu. 2-0

60. dakikada orta alandan kontra atağa çıkan Göztepe'de, Baku'nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye, kalecinin sağından kaleye gönderdiği topu filelerle buluşturdu. 3-0

68. dakikada orta alanda gerçekleşen mücadelede Doğukan Sinik'i düşüren Arslanagic, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

78. dakikada kendi yarı sahasında topu kapan Göztepe'de, Soner Aydoğdu'dan orta alanda pası alan Ndiaye, yaklaşık 40 metre top sürdükten sonra ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan rakibine rağmen sert şut gönderen Ndiaye, topu filelerle buluşturdu. 4-0

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Bora Özkara xx, Yusuf Bozdoğan xx

Göztepe: İrfan Can xx, Arslanagic x, Atınç xxx, Wilker xx, Murat xx, Kerim xx (Kahraman dk. 88 ?), Obinna xx, Soner xx (Lourency dk. 81 x), Baku xx(Atakan dk. 70 x), Halil xx (Yalçın dk. 70 x), Ndiaye xxxx (Ege dk. 80 ?)

Yedekler: Arda, Mihojevic, Yusuf, Beykan, Jahovic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Veysel xx, Kudryashov xx, Güray xx, Hakan x (Haji dk. 63 x), Fredy xx, Amilton x (Ghacha dk. 70 x), Doğukan Sinik xx, Mukariu x (Poli dk. 46 x), Crivelli x (Naldo dk. 46 x)

Yedekler: Doğukan Özkan, Eren, Nuri, Mustafa, Gökdeniz

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Atınç (dk. 22), Ndiaye (dk. 52 pen., 60 ve 78) (Göztepe)

Kırmızı kart: Arslanagic (dk. 68) (Göztepe)

Sarı kartlar: Wilker, Ndiaye (Göztepe), Veysel (Antalyaspor)

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title