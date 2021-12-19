Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu) - Haberler Spor
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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Göztepe, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Göztepe, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

64. dakikada Ahmed Musa'nın pasında kale önünde bulunan Yann Karamoh, topa dokunamadı.

71. dakikada Berkan Emir'in sağdan ortasında topa gelişine vuran Adis Jahovic'in şutu az farkla auta gitti.

76. dakikada Lucas Biglia'nın pasında topla buluşan Caner Erkin, ceza sahasının sol çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Özgür Ertem xx, Gökhan Barcın xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat x, Dino Arslanagic xx, Atınç Nukan x, Berkan Emir xx (Dzenan Burekovic dk. 83 ?), Murat Paluli x (Kerim Alıcı dk. 83 ?), Obinna Nwobodo xx, Soner Aydoğdu x (Yalçın Kayan dk. 69 x), Atakan Çankaya x (Beykan Şimşek dk. 83 ?), David Tijanic xx, Cherif Ndiaye xx (Lourency dk. 70 x), Adis Jahovic xx

Yedekler: Balazs Megyeri, Kahraman Demirtaş, Wilker Angel, Makana Rudi Baku, Ege Özkayımoğlu

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Vegar Hedenstad xx (Jure Balkovec dk. 85 ?), Burak Bekaroğlu xx, Ervin Zukanovic xx, Caner Erkin xxx, Lucas Biglia xx, Adnan Uğur x (Jimmy Durmaz dk. 58 xx), Andrea Bertolacci xx (Erhun Öztümer dk. 69 x), Yannis Salibur x (Fabio Borini dk. 68 x), Ahmed Musa xxx, Yann Karamoh xx (Tunay Torun dk. 85 ?)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Alparslan Erdem, Rayyan Baniya, Efe Tatlı, Vato Arveladze

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Caner Erkin (dk. 76) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük), Berkan Emir, Lourency, Obinna Nwobodo (Göztepe) - İZMİR

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

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