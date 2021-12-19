Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Göztepe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Göztepe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cherif Ndiaye'nin şutu Viviano'dan döndü. Kaleciden dönen topu önünde bulan Soner Aydoğdu'nun şutuna Viviano müdahale etti. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda kaleci Viviano yine gole izin vermedi.

27. dakikada Soner Aydoğdu'nun sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde kafa vuran Cherif Ndiaye'nin şutu az farkla auta gitti.

45+3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ahmed Musa, 2 rakibini çalımlayıp pasını Andrea Bertolacci'ye verdi ancak Bertolacci, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Özgür Ertem xx, Gökhan Barcın xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Dino Arslanagic xx, Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Murat Paluli xx, Obinna Nwobodo xx, Soner Aydoğdu xx, Atakan Çankaya xx, David Tijanic xx, Cherif Ndiaye xx, Adis Jahovic xx

Yedekler: Balazs Megyeri, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Wilker Angel, Dzenan Burekovic, Beykan Şimşek, Makana Rudi Baku, Yalçın Kayan, Lourency, Ege Özkayımoğlu

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Vegar Hedenstad xx, Burak Bekaroğlu xx, Ervin Zukanovic xx, Caner Erkin xx, Lucas Biglia xx, Adnan Uğur xx, Andrea Bertolacci xx, Yannis Salibur xx, Ahmed Musa xx, Yann Karamoh xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Jure Balkovec, Alparslan Erdem, Rayyan Baniya, Erhun Öztümer, Jimmy Durmaz, Efe Tatlı, Tunay Torun, Fabio Borini, Vato Arveladze

Teknik Direktör: Volkan Demirel - İZMİR

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

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