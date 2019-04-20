Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 - Bb.erzurumspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında BB.Erurumspor'u konuk etti. Mücadeleden BB.Erzurumspor 1-0 galip ayrıldı.

BB.Erzurumspor, Taylan'ın attığı golle İzmir'den üç puanla dönerek ligde kalma umudunu ilerleyen haftalara taşıdı. Göztepe ise üst üste 4. mağlubiyetini alırken, galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Karşılaşmanın ardından ev sahibi takım taraftarları futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Yasin'in şutunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

53. dakikada Sehic'ten dönen topu önünde bulan Deniz, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta yolladı.

58. dakikada Castro'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Deniz'in vuruşunda Sehic kritik bir kurtarışa imza attı.

65. dakikada Taylan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Beto meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Stat: Bornova

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Göztepe: Beto xx, Poko xx, Reis xx, Berkan xx, Lumor xx, Borges x, Castro xx, Gouffran x (Yasin dk. 46 x) (Jerome dk. 52 x), Tayfur x (Ngando dk. 73 x), Serdar x, Deniz x

Yedekler: Göktuğ, Eren, Ngando, Yalçın, Hakan

Teknik Direktör: Tamer Tuna

BB.Erzurumspor: Sehic xx, Tolga xx, Kanstrup xx, Leo xx, Hakan xx, Taylan xxx, İbrahim xx (Kone dk. 77 x), Obertan xxx, Sunu xx (Scuk dk. 63 x), Emrah xxx, Eduok xx (Tshabalala dk. 89 ?)

Yedekler: Hakan, Munsy, Serkan, Samed, Opseth, Lokman, Sefa

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gol: Taylan (dk. 25) (BB.Erzurumspor)

Sarı kartlar: Reis, Jerome (Göztepe), Hakan, İbrahim, Eduok (BB.Erzurumspor) - İZMİR

Kaynak: İHA