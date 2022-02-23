Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç Sonucu)

GAZİANTEP (İHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta erteleme maçında Gaziantep Fk, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. 18 Ocak 2022 tarihinde ilk yarısı golsüz sona eren ve ikinci yarısı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen maç, başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

52. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Figueiredo'nun sert vuruşunu kaleci Ertaç güçlükle çeldi.

54. dakikada Maxim'in pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Furkan Soylap'ın vuruşu üstten auta çıktı.

64. dakikada çalımlarla ceza sahasına girmek isteyen Muhammet'in topuna son anda araya giren Yeni Malatya savunması müdahale ederek uzaklaştırdı.

70. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.

72. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammet Demir'in yerden sert şutunu kaleci Ertaç güçlükle çeldi.

74. dakikada ceza sahası dışından aldığı topla kaleye yönelen Figueiredo'nun uzaktan vuruşunu bir kez daha Ertaç kurtardı.

82. dakikada Rahman Buğra'nın ortasında Dicko'nun kale önündeki dokunuşu üstten auta çıktı.

84. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Awuku'nun vuruşu kaleci Günay'da kaldı.

87. dakikada Maxim'e ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrası Gaziantep FK penaltı bekledi, yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesinde el olduğu kararı verildi.

89. dakikada savunma arkasına atılan ara pasta topla buluşan Muhammet, kaleciyi geçtikten sonra pozisyonunu kaybedince vuruşunu yapamadı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Kamil Çetin xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Stelios Kitsiou xx (Oğuz Ceylan dk. 89 ?), Papy Djilobodji xx, Steven Caulker xx, Alin Tosça xx, Furkan Soyalp xx, Doğan Erdoğan xx, Angelo Sagal xx, Alexandru Maxim xx, Joao Figueiredo xx, Muhammet Demir xx

Yedekler: Mustafa Burak, Ekrem Kılıçarslan, Pawel Olkowski, Ertuğrul Ersoy, Amedej Vetrih, Merkel, Ahmed El Messauidi, Recep Niyaz, Borven

Teknik Direktör: Erol Bulut

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xxx, Karim Hafez xx, Oussama Haddadi xx, Philip Awuku xx, Mehdi Zaffane xx, Didier Ndong xx, Azubuike xx, Jospin Nshimirimana xx (Donsah dk. 78 x), Mustafa Eskihellaç xx, Rahman Buğra xx (Mert Miraç dk. 90 ?), Nouha Dicko xx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp, Atakan Müjde, Muhammed Emin

Teknik Direktör: Adem Büyük

Sarı Kartlar: Oğuz Ceylan, Joao Figueiredo (Gaziantep FK), Zaffane, Awuku, Mustafa (Yeni Malatyaspor) - GAZİANTEP