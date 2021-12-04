Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 Altay: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Altay'ı ağırladı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Altay'ı ağırladı. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada orta alandan Halil'in gönderdiği topu alan Mustafa Muhammed'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta araya giren İbrahim topu kornere çıkardı.
18. dakikada Kappel ile ceza sahası içinde verkaç yapan Pinares'in yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1
25. dakikada sol taraftan Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda Nelsson'un kafa vuruşunu kaleci Lis oyun alanı içine çeldi.
30. dakikada sol taraftan içeri giren Aanholt'un ceza sahası içine yerden verdiği pasta Mustafa Muhammed'in şutunda top direkten oyun alanı içine döndü.
32. dakikada ceza sahasına atılan uzun topla içeride buluşan Poko'nun şutunu Muslera oyun alanı içine çeldi.
34. dakikada Marcao'nun pasında sol kanatta topla buluşan Feghouli'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Halil'in şutunda top ağlara gitti. 1-1
Stat: Nef
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Galatasaray: Fernando Muslera xx, DeAndre Yedlin xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Berkan Kutlu xx, Taylan Antalyalı xx, Sofiane Feghouli xxx, Halil Dervişoğlu xxx, Kerem Aktürkoğlu xx, Mustafa Muhammed xx
Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Oğulcan Çağlayan, Olimpiu Morutan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Mbaye Diagne
Teknik Sorumlu: Necati Ateş
Altay: Lis xx, Cebrail Karayel xx, İbrahim Öztürk xx, Murat Akça xx, Kazımcan Karataş xx, Kappel xx, Poko xx, Zeki Yıldırım xx, Rodriguez xx, Pinares xxx, Bamba xx
Yedekler: Cihan, Tolga, Serge Aka, Ceyhun, Thaciano, Cem, Erhan Çelenk, Ahmed Rayyan, Paixao, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Goller: Pinares (dk. 18) (Altay), Halil (dk. 34) (Galatasaray)
Sarı kartlar: DeAndre Yedlin (Galatasaray), Pinares (Altay) - İSTANBUL