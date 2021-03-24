Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Ünlü araştırma şirketi, tahminini puan vererek açıkladı
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Ünlü araştırma şirketi, tahminini puan vererek açıkladı

24.03.2021 00:30 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:38
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Ünlü araştırma şirketi, tahminini puan vererek açıkladı

Avrupa liglerindeki takımların performanslarını inceleyen bir araştırma şirketi, Spor Toto Süper Lig'in şampiyonunu ve tüm takımların sezon sonunda ulaşacakları puanı tahmin etti. Buna göre; Beşiktaş ligi 86 puanla zirvede bitirirken Galatasaray 79 puanla ikinci, Fenerbahçe de 77 puanla üçüncü sırada yer aldı. Tahminlere göre; Süper Lig'den düşecek takımlar ise Ankaragücü, Gençlerbirliği, BB Erzurumspor ve Denizlispor olacak.

Geliştirdiği algoritmayla takım performanslarına göre şampiyonluk tahminleri yapan Euro Club Index, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ve düşecek takımlarla ilgili öngörülerini açıkladı.

Euro Club Index'in Spor Toto Süper Ligi şampiyonluk tahminlerine göre; Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın şampiyonluğu kazanma ihtimali yüzde 77,9 olarak açıklandı. Galatasaray'a şampiyonluk için yüzde 15,8 şans verildi. Listede Fenerbahçe yüzde 5.5'lik şansla üçüncü sırada yer alırken Trabzonspor'a ise yüzde 0,8 şampiyonluk şansı verildi. Süper Lig'de bu 4 takımında dışındaki ekiplerin şampiyonluk şansı yok.

PUAN TAHMİNİ DE YAPTILAR

Euro Club Index, Süper Lig için tahmini bir puan sıralaması da hazırladı. Buna göre; Beşiktaş ligi 86 puanla şampiyon olarak bitirecek. Galatasaray 79 puanla ikinci, Fenerbahçe ise 77 puanla üçüncü olacak. Süper Lig'den düşecek takımlar ise Ankaragücü, Gençlerbirliği, BB Erzurumspor ve Denizlispor olacak.

İşte Euro Club Index'in sezon sonu puan durumu tahmini:

1. Beşiktaş: 86

2. Galatasaray: 79

3. Fenerbahçe: 77

4. Trabzonspor: 74

-

5. Alanyaspor: 65

6. Gaziantep FK: 61

7. Hatayspor: 60

8. Karagümrük: 56

9. Sivasspor: 55

10. Antalyaspor: 53

11. Göztepe: 50

12. Konyaspor: 50

13. Çaykur Rizespor: 46

14. Başakşehir: 45

15. Yeni Malatyaspor: 43

16. Kayserispor: 42

17. Kasımpaşa: 42

-

18. Ankaragücü: 40

19. Gençlerbirliği: 38

20. BB Erzurumspor: 37

21. Denizlispor: 35

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Ünlü istatistik şirketi, tahminini puan vererek açıkladı
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