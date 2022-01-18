Yarın kaldığı yerden devam! Gaziantep-Yeni Malatya maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yarın kaldığı yerden devam! Gaziantep-Yeni Malatya maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi

Yarın kaldığı yerden devam! Gaziantep-Yeni Malatya maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Karşılaşma yarın saat 17.00'de devam edecek

Yoğun kar yağışı sebebiyle ara verilen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması, yarın kaldığı yerden saat 17.00'de devam edecek.

Yarın kaldığı yerden devam! Gaziantep-Yeni Malatya maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi

GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Futbolcular yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Karşılaşmada ikinci yarı oynanmadı. Hakem Ümit Öztürk, maçı devam ettirmedi. Yarın saat 17.00'de kaldığı yerden devam edecek.

AA / Fırat Özdemir - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, kar, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title