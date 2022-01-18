Yarın kaldığı yerden devam! Gaziantep-Yeni Malatya maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Karşılaşma yarın saat 17.00'de devam edecek
Yoğun kar yağışı sebebiyle ara verilen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması, yarın kaldığı yerden saat 17.00'de devam edecek.
GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ
Futbolcular yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Karşılaşmada ikinci yarı oynanmadı. Hakem Ümit Öztürk, maçı devam ettirmedi. Yarın saat 17.00'de kaldığı yerden devam edecek.
AA / Fırat Özdemir - Spor Haberleri