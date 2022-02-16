Spor Toto Süper Lig'de 4 haftalık program açıklandı
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakalarının programı belli oldu.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ligde 4 haftalık program şöyle:
27. Hafta
25 Şubat Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)
20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Şenol Güneş)
26 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük ( Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)
27 Şubat Pazar:
13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)
13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)
28 Şubat Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
28. Hafta
4 Mart Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)
5 Mart Cumartesi:
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunpor (Çaykur Didi)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Medaş Konya Büyükşehir)
6 Mart Pazar:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
7 Mart Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
29. Hafta
12 Mart Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Hatay)
16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Göztepe (Şenol Güneş)
13 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)
16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
14 Mart Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)
30. Hafta
18 Mart Cuma:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
19 Mart Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)
20 Mart Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)
16.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)