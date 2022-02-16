Spor Toto Süper Lig'de 4 haftalık program açıklandı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ligde 4 haftalık program şöyle:

27. Hafta

25 Şubat Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Şenol Güneş)

26 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük ( Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)

27 Şubat Pazar:

13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

28. Hafta

4 Mart Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)

5 Mart Cumartesi:

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunpor (Çaykur Didi)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Medaş Konya Büyükşehir)

6 Mart Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

7 Mart Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

29. Hafta

12 Mart Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Hatay)

16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Göztepe (Şenol Güneş)

13 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

14 Mart Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

30. Hafta

18 Mart Cuma:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

19 Mart Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)

20 Mart Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)

16.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)