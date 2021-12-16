Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig'de tarihin en ilginç dönemlerinden biri yaşanırken, gözler geçtiğimiz hafta Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş ile koltuğu sallantıda olan Pereira'lı Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye çevrildi. Spor kamuoyunun merakla beklediği derbinin hakemi de belli oldu. Buna göre ligin 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş pazar günü saat 19.00'da kozlarını paylaşacağı mücadeleyi deneyimli hakem Fırat Aydınus yönetecek.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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