Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, FT Antalyaspor'u ağırlıyor.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, FT Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Pjanic'in pasında topla buluşan Batshuayi'nin kaleyi karşısına alıp ceza yayı gerisinden yaptığı plase vuruş kaleci Boffin'in müdahalesiyle kornere gitti.
9. dakikada Pjanic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gelen topa iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşu üst direkten dışarı gitti.
24. dakikada savunma arkasına atılan topta sol kanattan hareketlenen Luiz Adriano, ceza sahasına girip pasını Ndao'ya aktarmak istedi ancak savunma araya girdi. Dönen topu önünde bulan Bünyamin'in pasında Fernando'nun kaleyi cepheden gören pozisyonda gelişine çektiği şutu kaleci Ersin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Osman Gökhan Bilir xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Necip Uysal xx, Domagoj Vida xx, Francisco Montero xx, Valentin Rosier xx, Can Bozdoğan xx, Miralem Pjanic xx, Rıdvan Yılmaz xx, Alex Teixeira xx, Emirhan İlkhan xx, Michy Batshuayi xx
Yedekler: Emre Bilgin, Welinton, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Kenan Karaman, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Önder Karaveli
FT Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Naldo xx, Güray Vural xx, Andrea Poli xx, Fernando xx, Alassane Ndao xx, Fredy xx, Doğukan Sinik xx, Luiz Adriano xx
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz xx, Sherel Floranus, Bahadır Öztürk, Doğukan Nelik, Nuri Şahin, Deni Milosevic, Hakan Özmert, Haji Wright, H.Eddine Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Sarı kart: Naldo (Antalyaspor)
(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)