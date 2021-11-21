Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu) - Haberler
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Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Altay, sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Altay, sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında Poko'nun uzun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kappel, şutunu attı ancak meşin yuvarlak kaleci Muric'ten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Rayan, şutunda golü buldu. 1-1

55. dakikada sağ kanattan Vargas ile köşe vuruşu kullanan Adana Demirspor'da ceza sahası içinde karambolde kalan topa vuran Assombalonga meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

60. dakikada kontra atağa çıkan Adana Demirspor'da Stambouli'nin ara pasıyla hareketlenen Akintola, ceza sahası dışından attığı sert şutla topu ağlarla buluşturdu. 1-3

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Caner Özaral xx, Ergin Gözütok xx

Altay: Lis xx, Tolga xx, Thiam x, Murat x, Aka x (Rayan dk. 46 xx), Poko x, Thaciano x (Kazımcan dk. 89 ?), Cebrail xx, Pinares xx, Kappel xx (Paixao dk. 84 ?), Bamba x

Yedekler: Cihan, Zeki, Rodriguez, İbrahim, Cem, Özgür, Erhan

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Samet xx, Simon xx, Rassoul xx, Sinan xx, Stambouli xx (Gökhan dk. 89 ?), Vargas xx (Bjarnason dk. 68 x), Yunus xxx (Semih dk. 84 ?), Akintola xx (Metehan dk. 84 ?), Assombalonga xxx ( Balotelli dk. 69 x)

Yedekler: Ferhat, Tayyip, Kaan, Ezeh, Tarık

Teknik Direktör: Vicenzo Montella

Goller: Yunus (dk. 19), Assombalonga (dk. 55), Akintola (dk. 60) (Adana Demirspor), Rayan (dk. 48) (Altay)

Sarı kartlar: Samet, Balotelli (Adana Demirspor)

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

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