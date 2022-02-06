Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol kanattan Kerem hızla çizgiye inip ortasını yaptı, Babel'in vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.

3. dakikada Alanyaspor'da Novais, kendi yarı alanında aldığı topu hızla taşıdı ve ceza sahasındaki Eduardo'ya topu göndermek istedi ancak Marcao savunmada kritik bir müdahale yaptı.

22. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Cicaldau, yerden uzak direğe gönderdi. Kaleci Marafona'nın yerden uzanarak çeldiği topu defans son anda uzaklaştırdı.

39. dakikada ev sahibi Alanyaspor öne geçiyor. Sağ kanattan Novais'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Eduardo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu. 1-0

41. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında defansın uzaklaştırdığı topu Kerem Aktürkoğlu takip etti. Ceza sahası yayının hemen önünde Kerem'in sert şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak ağlara gitti. 1-1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ekrem Kan xx, Ata Yıldırım xx

Alanyaspor: Marafona xx, Furkan Bayır xx, Fatih Aksoy xx, Juanfran xx, Borja xx, Novais xx, Emre Akbaba xx, Efkan Bekiroğlu xxx, Efecan xx, Candeias xx, Eduardo xx

Yedekler: Serkan, Ahmet, Mevlja, Fer, Milunovic, Awaziem, Oğuz, Umut, Emirhan Davidson

Teknik Direktör: Felipe Snchez Mateos

Galatasaray: Pena xx, Marcao xx, Nelsson xx, Van Aanholt xx, Ömer xx, Taylan xx, Berkan xx, Cicaldau xx, Emre Kılınç xx, Kerem xx, Babel xx

Yedekler: İsmail, Berk, Pulgar, Oğulcan, Morutan, Semih, Arda Turan, Halil, Feghouli, Boey

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Eduardo (dk. 39) (Alanyaspor), Kerem Aktürkoğlu (dk. 40) (Galatasaray) - ANTALYA