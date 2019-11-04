Spor Toto Eli Akademi U15 Ligi
Spor Toto Elit Akademi U15 Ligi 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Boluspor'u 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Spor Toto Elit Akademi U15 Ligi 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Boluspor'u 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Yunus Emre Gerez xx, Berkan Özkoçak xx, Resul Kural xx
İstikbal Mobilya Kayserispor U15: Mecit Kaan Ateş xxx, Muhammed Aybar xxx, Mehmet Sarı xxx, Fikri Arda İbiş xxx, (Dk.87 Deniz Dursun x), Mert Dinç xxx, Burak Efe Arslan xxx, (Dk.78 Zekican Sarı x), Baran Ali Gezek xxx, Furkan Arslan xxx, Arda İlhan xxx, (Dk.60 Serkan Güvercin x), Samet Türk xxx (Dk.78 Nedim Bedir x)
Boluspor U15: Dolunay Göl x, Koray Yaman x, Murat Elmacı x, Harun Aydemir x, Suha Batur Karkacıoğlu x, Efe Turan x, Tolunay Artuç x, (Dk.75 Emir x), Keremcan Orhan x, Mehmet Efe Arabacı x, (Dk.73 Polat x), Harun Yerlikaya x, Furkan Antepli x, (Dk.56 Eren Daşkıran x)
Goller: Arda İlhan dk 11, Muhammed Aybar dk 50, Baran Ali Gezek dk 58, Furkan Arslan dk 61, Zekican Sarı dk 80 (İstikbal Mobilya Kayserispor U15) - KAYSERİ