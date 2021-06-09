Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1.Hafta
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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1.Hafta

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1.Hafta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 5.Grupta oynanan Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor ile Kayseri Emar Grup FK karşı karşıya geldi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 5.Grupta oynanan Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor ile Kayseri Emar Grup FK karşı karşıya geldi. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha oynanan zorlu doksan dakika sonunda kazanan 1-0 Kayseri Emar Grup FK oldu.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Burak Altınel xx, Turan Çelik xx, İbrahim Çolak xx

Talasgücü Belediyespor: Ayhan Öztürk x, Recep Daylak x, Canberk Soykuvvet x, Ramazan Taş xx, (Mert Tolun x dk.75), Recep Yaşar x, (Abdulkadir Kaplan x dk.70), Mustafa İlkay Kartal xx, Necati Önal x, Doğancan Akkaya x, (Bilal Kılıç x dk.75), Tugay Tiryaki xx, (Furkan Ulus x dk.86), Furkan Camcı x, Burak Öztürk x

Kayseri Emar Grup FK: Volkan Tercan xxx, Onur Kaya xxx, Ali Yakup xx, Mehmet Şükrü Önder xx, (İliyaz Işık x dk.66), Nizamettin Akgül xxx, (Engin Pilavcı x dk.82), Ahmet Keleş xxx, Barış Aysu xxx, Kaan Yüksel xxx, Çağatay Polatdemir xxx, Kaan Akar xx, (Emre Özden x dk.82) Ercan Çiftçi xx, (Bulut Akbaş xx dk.60)

Gol: Nizamettin Akgül dk.23 (Kayseri Emar Grup FK) - KAYSERİ

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1.Hafta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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