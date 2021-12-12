Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 MKE Ankaragücü: 0

Spor Toto 1. Lig'de 16. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Mke Ankaragücü'nü 2-0'lık skorla yendi.

Maçtan dakikalar

12. dakikada sağ kanattan korneri kullanan Soner'in ortasında topu önünde bulan Soner'in şutu kaleci Bahadır'da kaldı.

17. dakikada sağdan Murat'ın ortasında kafayı vuran Owusu'nun şutunu kaleci Nurullah iki hamlede parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

19. dakikada ara pasına hareketlenen Tomane, defansın da hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Bahadır topa son anda dokundu ve mutlak golü önledi.

55. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına yönelen Yasin'in şutu az farkla direğin sağından auta çıktı.

62. dakikada defanstan seken topta meşin yuvarlağa sert vuran Savicevic'in şutu az farkla kornere çıktı.

71. dakikada Fofana'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutu filelerle buluştu. 1-0

87. dakikada kaleci Nurullah'ın hatalı çıkışı sonrası topu önünde bulan Eren Derdiyok'un şutunu defans uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Alaaddin'in kullandığı kornerde iyi yükselen Berk, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. 2-0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Baran Eraslan xx, Kemal Elmas xx

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Alaaddin Okumuş xx, Yunus Emre Çift xx, Osman Çelik xx, Soner Gönül xx, Hasan Kılıç xx, Cihan Kahraman xx, Vukan Savicevic xx (Berk dk. 76 xx), Polat Yaldır x (Fofana dk. 57 xx), Yasin Öztekin xxx (Melih Okutan dk. 81 x), Tomane xx

Yedekler: Aykut, Ali Ülgen, Hüseyin, Barış, Çinari, Semih Altıkulaç, Ali Kılıç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü x, Mehmet Uçar x, Yusuf Abdioğlu x, Erdi Dikmen x, Tiago Pinto xx, Abdullah Durak x, Ariyibi xx, İshak Çakmak x (Eren dk. 75 x), Zahid x, Owusu xx, Cem Ekinci x (Nadir dk. 63 x)

Yedekler: Akın, Şahverdi, Yasin, Alperen, Ulaş, Atakan, Sinan, Arif Emre

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Yasin (dk. 71), Berk (dk. 90+5) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Yasin, Fofana (Samsunspor), Abdullah, Owusu, Mehmet Uçar (MKE Ankaragücü) - SAMSUN