Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 0 - Balıkesir Baltok: 1
Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Balıkesir Baltok ile karşılaştı.
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Balıkesir Baltok ile karşılaştı. Mücadeleyi Balıkesir Baltok 1-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
21. dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir atağında Mehmet Erdem'in ortasına gelişine vuran Serdar'ın şutu üstten auta çıktı.
40. dakikada sağ kanattan gelişen Balıkesir atağında Sedat'ın pasta Otoo kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 0-1
72. dakikada orta alandan gelişen Gazişehir atağında Jefferson'un ceza sahası dışından vurduğu şut az farkla auta çıktı.
81. dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Mehmet Erdem'in içeriye yaptığı ortaya kafan vuran Özgürcan'un şutu az farkla auta çıktı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Oğuz Kaan Çalışır xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Gazişehir Gaziantep FK: Stackhowıak xx, İsmail Konuk xx, Ahmet Kesim xx, Tugay xx (Segbefıa dk. 68 x), Jefferson xx, Serdar Deliktaş xx (Okan Derici dk. 74 xx), Özgürcan xx, Yasin xx, Mehmet Erdem xx, Del Valle xx, Zec xx (Muhammed Himmet dk. 61 xx)
Yedekler: Necati, Murat Ceylan, Sami Can, Uğur, Özgür Özkaya, Sinan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Balıkesir Baltok: Vukovıc xx, Cüneyt xx, Nizamettin xx, Furkan Çil xx (Muhammed Ali dk. 85 ?), Abdulkadir Özgen xx, Sedat Şahintürk xx (Mehmet Boztepe dk. 90 ?), Oğuz xx, Uğur xx, Otoo xxx, Bülent xx, Cumali xx
Yedekler: Atilla, Doğa, İbrahim
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Otoo (dk. 40) (Balıkesir Baltok)
Sarı kartlar: Ahmet Kesim, Özgürcan Özcan, Segbefıa (Gazişehir Gaziantep), Otoo, Abdulkadir (Balıkesir Baltok) - GAZİANTEP