Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 0 - Balıkesirspor Baltok: 2

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Gazişehir Gaziantep evinde Balıkesirspor Baltok'u konuk etti. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu maçı Balıkesirspor Baltok 2-0'lık skorla kazanarak puanını 20 yaptı. Gazişehir Gaziantep ise bu mağlubiyetin ardından 28 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada sol kanattan gelişen Balıkesirspor atağında yapılan orta sonrası topu önünde bulan Nizamettin Çalışkan'ın vuruşunda yerden seken top ağlarla buluştu. 0-1

50. dakikada Gazişehir atağında Poepon'un rövaşetası az farkla auta gitti.

52. dakikada sağ köşeden yapılan iyi ortaya Kerim Avcı vurdu kaleci Vukovic topu güçlükle çıkardı.

66. dakikada ceza sahası içinde Mehmet Erdem'in elle müdahalesi sonrası Balıkesirspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Nizamettin kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 0-2

88. dakikada Gazişehir Gaziantep'in kullandığı köşe vuruşuna Chabbi'nin yaptığı kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Alper Çetin xx, Mehmet Yıldırım xx, Mehmet Ali Akkor xx

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xx, Rıdvan Şimşek xx, Kubilay Aktaş xx, Ahmet Kesim xx, Kerim Avcı xx (Chabbi dk. 69 x), Jefferson xx (Muhammed Enes dk. 80 x), Mehmet Erdem xx, Segbefia xx, Oğulcan Çağlayan xx (Okan Derici dk. 69 x), Del Valle xx, Poepon xx

Yedekler: Nihat, Igor, Yusuf Cihat Çelik, Mahmut Bilir

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Balıkesirspor Baltok: Andreja Vukovic xx, Okan Alkan xx, Oğuz Yılmaz xx, Tomislav Glumac xx, Bülent Cehavir xx, Cumali Bişi xx (Doğa İşeri dk. 80 x), Muhammed Ali Doğan xx, Nizamettin Çalışkan xxx (Furkan Çil dk. 67 x), Mahatma Otoo xx, Sedat Şahintürk xx, Abdulkadir Özgen xx (Steve Beleck dk. 75 x)

Yedekler: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Mehmet Boztepe, Foxi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Nizamettin Çalışkan (dk. 6 ve 66) (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: Ahmet Kesim, Mehmet Erdem (Gazişehir Gaziantep) Cumali Bişi, Sedat Şahintürk, Tomislav, Abdulkadir Özgen, Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor) - GAZİANTEP