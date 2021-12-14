Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 3 Kocaelispor: 2

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

4. dakikada sağ kanattan yüklenen Altınordu'da Furkan'ın ceza sahasına yaptığı ortada kale önünde müsait durumda topa kafa vuruşu yapan Kenan'ın pozisyonunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

17. dakikada sağ kanattan atak yapan Kocaelispor'da Pereira'nın ceza sahasına yaptığı ortaya dokunan Diop, topu ağlarla buluşturdu. 0-1

23. dakikada sağ tarafta Atila ile köşe vuruşu kullanan Kocaelispor'da, kale önünde bulunan Pereira topa kafa vuruşu yaptı, üst direğe de çarpan top filelerle buluştu. 0-2

32. dakikada orta alandan gelişen Altınordu atağında Metahan'ın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazından kaleciyle karşı karşıya kalan Burak, şutunu atsa da kaleci Korcan'ı geçemedi.

45. dakikada sağ kanattan atak yapan Altınordu'da ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Muzaffer, kaleci Korcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.

45+1. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ahmet Dereli, topu kalenin sağından filelere gönderdi. 1-2

69. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu'da Feytullah'ın pasıyla ceza sahası yayının önünde topla buluşan Kürşad, kaleye yerden gönderdiği şutta golü buldu. 2-2

74. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Hüsamettin'in ortasına ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Feytullah'ın pozisyonunda meşin yuvarlak kaleciye çarparak çizgi üzerinde sekti. Topu önünde bulan Burak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

83. dakikada sağ kanattan atak yapan Altınordu'da Ahmet Dereli'den aldığı pasla ceza sahasına giren Burak, Mandjeck'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

84. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Recep Aydın'ın şutunda kaleci Korcan topu kurtardı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Muhammet Yumak xx, Emrah Ünal

Altınordu: Ali Emre xx, Furkan xx (Rıdvan dk. 80 ?), Rahmi xx, Volkan xx, Muzaffer xx (Recep dk. 80 ?), Burak xxx (Yusuf Arslan dk. 87 ?), Metehan xx (Kürşad dk. 46 xxx), Kenan xx (Feytullah dk. 65 x), Hüsamettin xx, Ali Dere xx, Ahmet Dereli xx

Yedekler: Emirhan, Serhat, Sami, Yusuf Esendere, Anıl

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Kocaelispor: Korcan x, Semih xx, Coelho x, Mehmet x, Atila xx, Mandjeck x, Cisse xx, Diop xx (Mevlüt Erdinç dk. 81 ?), Pereira xx, Benhur x (Yiğitali dk. 60 x), Tisdell x (İsa dk. 66 x)

Yedekler: İsmet, Mevlüt Çelik, Yılmaz, Alpay, Denizalp

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Diop (dk. 17), Pereira (dk. 22) (Kocaelispor), Ahmet Dereli (dk. 45+1), Kürşad (dk. 69), Burak (dk. 74) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Semih, Atila, Korcan, Yiğitali, Coelho (Kocaelispor), Furkan, Ali Dere, Ali Emre, Kürşad, Feytullah (Altınordu) - İZMİR