Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 1 (Maç Sonucu)
Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Adanaspor evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaştı.
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaştı. Mücadelede karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona erdi.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Yonathan'ın köşe vuruşundan ortasında Yalçın'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
57. dakikada Kubilay'ın çaprazdan sert şutunda top üstten auta çıktı.
58. dakikada Yonathan'ın ortasında Adanaspor savunmasından seken topun gelişine vuran Oğulcan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
60. dakikada Adanaspor'da Hakan'ın ortasında ceza alanı içerisinden Feczesin topa vuramadı top kaleci Günay'da kaldı.
66. dakikada Gökhan Sazdağı kullanığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-1
85. dakikada Yonathan'ın ortasında Kubilay'ın plasesinde top yandan az farkla auta çıktı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Cemal Bingül xx, Baran Eraslan xx
Adanaspor: İrfan xx, Berkan xx, Abdulkadir xx, Onur xx, Özkan xx, Kenan xx, Hakan xx, Bilal x (Bumba dk. 57 x), Gökhan xxx (Andaç dk. 87 ?), Kone xx, Ahmet x (Feczesin dk. 46 x)
Yedekler: Karacic, Göksu, Doğanay, Eren
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gazişehir Gaziantep: Günay xx, Ahmet xx, Yalçın x, Rıdvan xx, Samican x (Balogun dk. 80 x), Jefferson x (Okan dk. 72 x), Segbefia xx, Kubilay x, Poepon x (Chabbi dk. 61 x), Oğulcan x, Yonathan x
Yedekler: Nihat, Kerim, Muhammed, Mahmut
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Oğulcan (dk. 58) (Gazişehir Gaziantep), Gökhan (dk. 66) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Kenan, Onur, Abdulkadir (Adanaspor), Oğulcan, Rıdvan, Balagun, Yalçın (Gazişehir Gaziantep) - ADANA