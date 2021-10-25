Tokat Belediye Plevne galibiyete hasret kaldı
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne, geride kalan 4 haftada galibiyete hasret kaldı.
TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne, geride kalan 4 haftada galibiyete hasret kaldı.
Tokat ekibi, lige evinde oynadığı Sorgun Belediyespor maçıyla başladı. Tokat Belediye Plevne bu maçı 3-2 kaybetti. Ligin ikinci hafta maçında deplasmanda Arkasspor'a 3-0 yenildi.
Üçüncü hafta maçında sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilen Tokat ekibi, 4. hafta maçında da deplasmanda Halkbank'a 3-1 mağlup oldu.
Tokat Belediye Plevne 4 hafta sonrasında aldığı 1 puan ile ligde 12. sırada yer alıyor.
Beşinci haftada, 27 Ekim Çarşamba günü sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor'u ağırlayacak Tokat ekibinde hedef, maçı kazanarak, kötü gidişi durdurmak.