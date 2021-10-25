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Tokat Belediye Plevne galibiyete hasret kaldı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Spor
Tokat Belediye Plevne galibiyete hasret kaldı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne, geride kalan 4 haftada galibiyete hasret kaldı.

TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne, geride kalan 4 haftada galibiyete hasret kaldı.

Tokat ekibi, lige evinde oynadığı Sorgun Belediyespor maçıyla başladı. Tokat Belediye Plevne bu maçı 3-2 kaybetti. Ligin ikinci hafta maçında deplasmanda Arkasspor'a 3-0 yenildi.

Üçüncü hafta maçında sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilen Tokat ekibi, 4. hafta maçında da deplasmanda Halkbank'a 3-1 mağlup oldu.

Tokat Belediye Plevne 4 hafta sonrasında aldığı 1 puan ile ligde 12. sırada yer alıyor.

Beşinci haftada, 27 Ekim Çarşamba günü sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor'u ağırlayacak Tokat ekibinde hedef, maçı kazanarak, kötü gidişi durdurmak.

AA / Ekber Türkoğlu - Spor Haberleri
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