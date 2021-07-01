Spor tırmanışta Türkiye şampiyonu İnegöl'den
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Spor tırmanışta Türkiye şampiyonu İnegöl'den

Spor tırmanışta Türkiye şampiyonu İnegöl'den
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Dağcılık Federasyonu Lider Türkiye Şampiyonasında İnegöl rüzgarları esti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Lider Türkiye Şampiyonasında İnegöl rüzgarları esti. 12 sporcuyla şampiyonaya katılan İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, küçük erkekler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonluğu ve Türkiye 2'nciliğini elde etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Lider Türkiye Şampiyonası, 26-27 Haziran tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirildi. İnegöl Belediye Spor Kulübü, Spor Tırmanış takımı, 12 sporcuyla şampiyonada yerini aldı. Küçük erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu ve 2'nciliğini elde eden İnegöl takımı, şampiyonaya damga vurdu.

Zorlu geçen yarışların şampiyonanın 26 Haziran'da yapılan ilk gün yarışlarında İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları gösterdikleri üstün başarı ile dikkat çekti. Burada 7 sporcu ile İnegöl Belediyespor takımı finale kalmayı başardı. 27 Haziran Pazar günü düzenlenen final turunda ise Küçük Erkekler D kategorisinde Bilal Eltutan bir kez daha Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Küçük Erkekler D kategorisinde ise bir diğer İnegöl temsilcisi Furkan Köksal Türkiye 2'nciliğini elde ederek ikincilik heyecanını yaşadı. Bu sonuçlarla 2021 yılı Türkiye Şampiyonasında Boulder ve Lider tırmanışta 1'incilik ve 2'ncilik İnegöl Belediye Spor Kulübünün oldu.

Alınan başarılı sonuçlarla İnegöl Belediye Spor Kulübünden 6 sporcu milli takım aday kadrosuna dahil oldu. Ayrıca Şampiyonada finalde yarışan İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış takımı sporcuları 4'üncü ve 5'inci olmayı başardı. Türkiye sıralamasında İnegöl'den şampiyonaya katılan 12 sporcu, rakipleri olan 90 sporcuyu geride bırakmayı başardı.

Elde edilen başarıya ilişkin bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Katıldıkları her yarışmadan madalyalarla dönen, bizlere Türkiye şampiyonluğu gururu yaşatan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Branşı veya derecesi önemli olmaksızın amacımız, tüm öğrencilerimizi ve tüm gençleri sporun içerisinde tutmaktır. Yaptığımız bu yatırımların meyvesini almak da bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Bu neticeden dolayı da hem sporcularımızı hem de antrenörlerimiz Bülent Aktaş ile Yavuz Bayram'ı tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

Spor tırmanışta Türkiye şampiyonu İnegöl'den
Spor tırmanışta Türkiye şampiyonu İnegöl'den
Spor tırmanışta Türkiye şampiyonu İnegöl'den
Spor tırmanışta Türkiye şampiyonu İnegöl'den
Spor tırmanışta Türkiye şampiyonu İnegöl'den

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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