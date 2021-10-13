THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı yarın ve 15 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı yarın ve 15 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zenit Saint Petersburg ile Bayern Münih mücadele edecek.

THY Euroleague çift hafta heyecanının ikinci yarısı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin 4. haftasının açılış karşılaşmasında Zenit Saint Petersburg, Bayern Münih'i ağırlayacak. Ligde geride kalan haftalarda 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe evinde Rus ekibi UNICS Kazan ile mücadele edecek. Bu sezon daha galibiyetle tanışmayan Anadolu Efes ise İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış mücadelesinde de Real Madrid, Panathinaikos'u konuk edecek.

THY Euroleague'de 4. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Zenit Saint Petersburg - Bayern Münih

20.45 Fenerbahçe Beko - UNICS Kazan

21.00 ALBA Berlin - Saski Baskonia

21.00 Asvel Lyon-Villeurbanne - Maccabi Tel Aviv

15 Ekim Cuma

20.00 AS Monaco - Barcelona

20.00 CSKA Moskova - Kızılyıldız

21.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas

21.30 Olimpia Milano - Anadolu Efes

22.00 Real Madrid - Panathinaikos

(Oğuzhan Ort/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Edis Tarkan Müge Anlı Amelia Hamlin
Spor Serdar Aziz Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Lewis Hamilton Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:20:58. #1.17#