THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı yarın ve 15 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.
THY Euroleague'de 4. hafta heyecanı yarın ve 15 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zenit Saint Petersburg ile Bayern Münih mücadele edecek.
THY Euroleague çift hafta heyecanının ikinci yarısı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin 4. haftasının açılış karşılaşmasında Zenit Saint Petersburg, Bayern Münih'i ağırlayacak. Ligde geride kalan haftalarda 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe evinde Rus ekibi UNICS Kazan ile mücadele edecek. Bu sezon daha galibiyetle tanışmayan Anadolu Efes ise İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış mücadelesinde de Real Madrid, Panathinaikos'u konuk edecek.
THY Euroleague'de 4. hafta programı şöyle:
Yarın
20.00 Zenit Saint Petersburg - Bayern Münih
20.45 Fenerbahçe Beko - UNICS Kazan
21.00 ALBA Berlin - Saski Baskonia
21.00 Asvel Lyon-Villeurbanne - Maccabi Tel Aviv
15 Ekim Cuma
20.00 AS Monaco - Barcelona
20.00 CSKA Moskova - Kızılyıldız
21.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas
21.30 Olimpia Milano - Anadolu Efes
22.00 Real Madrid - Panathinaikos
(Oğuzhan Ort/İHA)