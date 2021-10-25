The Bodrum Cup Yarışlarından İkincilik Kupası

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Türkiye'nin önde gelen uluslararası deniz festivali ve yelken yarışı olan The Bodrum Cup'tan ikincilikle döndü.

MSKÜ, bu yıl 33. 'sü düzenlenen The Bodrum Cup Uluslararası Ahşap Yelkenli Tekne Yarışlarına STS Bodrum Eğitim Teknesi ile katıldı.

60'dan fazla teknenin yarıştığı büyük organizasyonundan Üniversitemiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da kupayla döndü.

Üniversitemiz öğrencilerinden oluşan güçlü ekip, The Bodrum Cup'ta Gulet A kategorisinde ikincilik kupasını kaldırdı. Aynı zamanda Gulet genel klasmanda beşinci olan ekip, organizasyon boyunca başarılı bir performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

MSKÜ Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Mehmet Özgür Yenilmez'in liderliğini yaptığı The Bodrum Cup ekibi, öğrencilerimizden Aslı Göktan, Ali Ağar, Burak Kekevi, Furkan Çakır, Şakir Osman Mercan, Yunus Emre Sağlam, Furkan Kapancı, Sefa Karaağaç, Alper Demir, Kerim Çamyar, Berk Mıdıroğlu, Alperen Karatepe, Emir Güleç, Kadirhan Ahmet Ayaz, Erdem Vatan ve Nazlıcan Çalım'dan oluşuyor.

Öğrencilerimizden Aslı Göktan'ın The Bodrum Cup Hakem Heyetinde yer almasıyla birlikte Üniversitemiz, uluslararası prestijli organizasyondaki görünürlüğünü arttırdı.

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