TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çok tartışılacak sözler! Hakemler yalnızca futbolseverleri çıldırtmamış - Haberler Spor
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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çok tartışılacak sözler! Hakemler yalnızca futbolseverleri çıldırtmamış

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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çok tartışılacak sözler! Hakemler yalnızca futbolseverleri çıldırtmamış

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'e damga vuran hakem hatalarıyla ilgili konuştu. Özdemir yaptığı açıklamada, "Hem bazı hakem kararlarından hem de bazı VAR uygulamalarından biz de rahatsızız" dedi.

Süper Lig'in 8. haftası geride kalırken hakem hataları şu ana kadar en çok konuşulan konulardan biri oldu. Tff Başkanı Nihat Özdemir, Posta gazetesi yazarı Murat Çelik'e konuşurken bazı hakem kararlarından rahatsız olduklarını belirtti.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

Hem bazı hakem kararlarından hem de bazı VAR uygulamalarından biz de rahatsızız. Biz bu kadar büyük VAR tesisleri kurmuşken, bütün bu yatırımları yapmışken bu durumların yaşanmasına üzülüyoruz.

Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanımızla da devamlı konuşuyorum. Konuşmaz olur muyum? Ama şunu da hepimizin bilmesi gerekiyor, netice olarak bu insanlarla götüreceğiz bu işi. Burası bir özel şirket değil ki, memnun olmadığınız bir personeli yollayıp yerine başka birini koyun. Bu insanlarla gideceğiz, bu hakemlerimizle devam edeceğiz.

Konuşuyoruz, çalışıyoruz. Bakın sizin vasıtanızla duyurmuş olayım. Şu anda bütün hakemler İstanbul'da bir otelde eğitimde. Uilenberg (MHK Eğitim Danışmanı, Hollandalı eski hakem Jaap Uilenberg) de orada. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılmış hatalar varsa, nedir; bütün bunlar bu milli maç arasında masaya yatırılacak, konuşulacak tartışılacak.

Bu toplantı bu hafta sonu yaşananlar sebebiyle değil, daha önceden kararını almıştık. Biz bütün milli maç aralarını fırsat bilip hakemlerimize eğitim veriyoruz. Maçı biten direkt oraya geldi ve bütün hakemlerimiz şu anda eğitimde. Her maçta yaşanan tartışmalı pozisyonların hepsi tek tek analiz ediliyor. Ben federasyon başkanı olarak, biz TFF olarak elimizden geleni yapıyoruz.

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