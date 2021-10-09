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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor ligin altıncı haftasında konuk ettiği Ofspor'u İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada 1-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor ligin altıncı haftasında konuk ettiği Ofspor'u İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada 1-0 mağlup etti.

Stat: Derince Belediye Sentetik Çim

Hakemler: Erdoğan Özkaya xx, Fetdah Yiğit xx, Burak Özer xx

Belediye Derincespor: Taha Ayan xxx, Bertuğ Başdemir xx (Ufukcan Engin dk. 70 xx), Efe Karaoğlu xxx, Kadir Torbacı xx, Mehmet Tosun xx (Sefa Durmuş dk. 70 xx), Melih İnan xx, Mert Somay xx (Muhammet Enes Yılmaz dk. 61 xxx), İlker Cihan xx, Ramazan Özkabak xxx (Muhammet Fatih Yıldırım dk. 82 ?), Tayfun Kırca xxx, Berkay Çakır xxx

Teknik Direktör: Murat Parlak

Ofspor: Mızhat Burak Sarı x, Buğrahan Karslı x, Onur Paksoy xx, Gökdeniz Gür xx (Emre Turan dk. 62 x), Miraç Türkyılmaz xx, İbrahim Kaya xx (Vedat Erçin dk. 76 x), Muhammet Emre Kalkan x (Bora Ulu dk. 81 ?), Adnan Gülen xx (Oktay Bala dk. 62 x), Fatih Mert Çırtlık xx (Batuhan Calap dk. 76 xx), Temel Taşkın xx, Serkan Gürses xx

Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz

Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk. 80) (Belediye Derincespor)

Sarı Kartlar: Efe Karaoğlu, Ramazan Özkabak (Belediye Derincespor), Serkan Gürses, Emre Turan (Ofspor) - KOCAELİ

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 0 - Haberler Spor
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