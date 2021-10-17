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TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Bucaspor 1928: 4

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Bucaspor 1928: 4

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 8. haftasında Eskişehirspor, evinde Bucaspor 1928'e 4-0 mağlup oldu.

ESKİŞEHİR (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 8. haftasında Eskişehirspor, evinde Bucaspor 1928'e 4-0 mağlup oldu.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Alpaslan Şen xx, Zafer Gayretli xx, Kenan Özcan xx

Eskişehirspor: Efehan Kaptan x, Hasan Uyğur x, Sezgin Coşkun xx, Onur Arı x, Tolga Yakut xx, Berkay Tanır xx (Eren Altıntaş dk. 80 ?), Cihangir Çağlıyan xx, Utku Kızılkaya x, Buğra Çağlıyan xx (Hakkı Tığlı dk. 83 ?), Bartu Göçmen x, Doğukan Ünal x (Ömer Söyler dk. 46 x)

Bucaspor 1928: Şener Özcan xx, Onur Özcan xx, Osman Işıklı x (Hüseyin Seyhan dk. 46 x), Cuma Menize xx (Yusuf Yıldırım dk. 80 ?), Tunç Murat Behram xxx (Recep Gül dk. 75 x), Metin Yüksel xx (Ufuk Er dk. 66 x), Gökhan Köseoğlu xx, Enes Alıç xx (Abdullah Balikuv dk. 66 x), Alper Duruk xx, Saruhan Fındıkçı xx, Mehmet Fuat Gölbaşı xxx

Goller: Tunç Murat Behram (dk. 3), Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 42 pen ve dk. 86), Recep Gül (dk. 84) (Bucaspor 1928)

Sarı Kartlar: Metin Yüksel, Enes Alıç (Bucaspor 1928), Sezgin Coşkun, Onur Arı (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Bucaspor 1928: 4

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Bucaspor 1928: 4

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Bucaspor 1928: 4

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Bucaspor 1928: 4

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Haber: TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 0 Bucaspor 1928: 4 - Haberler Spor
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