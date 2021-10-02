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TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ankara Keçiörengücü: 0

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TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Ankara Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti.

ANKARA (İHA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Ankara Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

30. dakikada Posmac'ın hatasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Vüsal'in kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mikulic'ten oyun alanına geri döndü.

46. dakikada Ankara Keçiörengücü savunmasında Mert Dingil'in hatasında topu kapan Sedat Şahintürk'ün sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

84. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Diallo'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+5. dakikada Olawoyin'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ömer Uzun'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mikulic'te kaldı.

Stat: Vefa

Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Kemal Elmas xx, Mehmet Akıncık xx

Tuzlaspor: Mikulic xx, Samet Asatekin xx (İbrahim Has dk. 75 x), İsmail Konuk xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Rotman xx, Sedat Şahintürk xxx (Aykut Çeviker dk. 72 x), Tayfun Aydoğan xx (Onat Kurt dk. 90 ?), Bardhi xx, Ahmet Yazar xx (Safa Kınalı dk. 46 x), Pedersen xx (Diack dk. 90 ?)

Yedekler: Angeler, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Selçuk Alibaz

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Ankara Keçiörengücü: Eray İşçan xx, Ogün Bayrak xx, Mehmet Dingil xx, Ercan Yazıcı xx, Muharrem Cinan xx (Ömer Uzun dk. 83 ?), Ackah xx, Vüsal xx (Djibrilla dk. 46 x), Olawoyin xx, Pululu x (Uğur Utlu dk. 33 x (Diallo dk. 46 x)), Ali Yavuz Kol xx (Hamza Gür dk. 60 x), Eze xx

Yedekler: Boran Güngör, Haşim Sarman, Abdulkadir Korkut, Fatih Solmaz, Bilal Budak

Teknik Direktör: İlker Püren

Gol: Sedat Şahintürk (dk. 46) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Ali Yavuz Kol, Ercan Yazıcı (Ankara Keçiörengücü) Ahmet Yazar, Sedat Şahintürk (Tuzlaspor) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ankara Keçiörengücü: 0

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Haber: TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Ankara Keçiörengücü: 0 - Haberler Spor
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