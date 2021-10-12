TBF'ye yeni isim sponsoru - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBF'ye yeni isim sponsoru

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TBF'ye yeni isim sponsoru

Türkiye Basketbol Federasyonu, yeni isim sponsorunu duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu, yeni isim sponsorunu duyurdu. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen imza töreninde, bir bahis sitesi ile 2 yıllık anlaşma imzalandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Basketbol Ligi ve Kadınlar Basketbol Ligi'nin yeni isim sponsorunu açıkladı. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen lansmanla birlikte, bir bahis sitesi 2 yıllığına Basketbol liglerine ana sponsor oldu. Toplantıda konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, anlaşmadan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, son dönemde sponsor gelirlerini artırdıklarının altını çizdi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.

(Bozhan Memiş/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız"

 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"na video mesaj gönderdi Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"na video mesaj gönderdi Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Gülben Ergen Tarkan
Spor Serdar Aziz Ali Koç Ali Palabıyık
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Adnan Menderes Mehmet Ali Erbil Güzel Sözler Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TBF'ye yeni isim sponsoru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 14:37:54. #1.11#