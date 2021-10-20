GAZİANTEP - Tavsiye üzerine başladığı para-tekvandoda adını dünyaya duyurdu

Gaziantep'te 13 yıl önce geçirdiği kaza sonucu iki kolu kopan Mahmut Bozteke, para-tekvando sayesinde yeniden hayata tutunarak, Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarının ardından başarısını Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda üçüncülükle taçlandırdı.

13 yıl önce ailesiyle fıstık hasadı yaparken kollarını traktörün kuyruk miline kaptıran Bozteke, dikilen kollarını kullanamayınca fizyoterapi görmeye başladı. Fizyoterapistinin tavsiyesiyle para-tekvando ile tanışan Bozteke, bugüne kadar ulusal ve uluslararası onlarca organizasyona katılıp madalyalar elde etti, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda da bronz madalya kazandı.

Azmi ve gayretiyle çevresindekilerinin takdirini toplayan genç sporcu, çalışmalarını sürdürüyor,

Mahmut Bozteke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokyo'da üçüncülük elde ettiğini, hemen ardından yapılan Avrupa Şampiyonası'nda birinci olduğunu kaydetti.

Şu an aralık ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlandığını belirten Bozteke, "Yaklaşık 6 sene paralimpik oyunlarına hazırlandım. Hedefim altın madalyaydı ama olmadı. İlk defa katıldığım için o atmosferi kaldıramadım, biraz heyecanlandım. Yine de ülkeme madalya getirdiğim için mutluyum ama altın madalya hedefimiz değişmedi." diye konuştu.

Geçirdiği kaza sonrası spora başladığını anımsatan Bozteke, o sırada çok zorluklar yaşadığını, fizyoterapistinin tavsiyesi üzerine tekvandoya başladığını belirtti.

Başardıkça öz güveninin yerine geldiğini ve hırslandığını anlatan Bozteke, şunları kaydetti:

"Kazadan sonra ayaklarımı iyi kullandığımı fark ettim. Tekvandoyla tanıştım. Başardıkça daha çok hırslandım. Sonuç olarak olimpiyatlara uzandım. Oradan da bronz madalyayı getirdim. İstemek çok önemli. Bir şeyi istediğinizde onu elde etmek için çok çalışmak lazım. Ben buraya çiçekli yollarla gelmedim. Ben de çok zorluk yaşadım. Olimpiyatlara girmek için 6 sene emek verdim. 8 senedir bu sporu yapıyorum. Başarımın tek sırrı çok isteyip çok çalışmak ve araştırmak. Ben BESYO'da okuyorum. Bu işin eğitimini de alınca kendimi nasıl geliştirebilirim diye kafa yordum. Spor hayatına başladığımdan beri çok iyi tecrübeler edindim."