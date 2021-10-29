Tarsus İdman Yurdu'nun yeni teknik direktörü Gürses Kılıç oldu

TARSUS, MERSİN (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu, teknik direktörlüğe Gürses Kılıç'ı getirdi.

Kulüp Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, kulüp tesislerindeki imza töreninde, Kılıç'ın deneyimli bir tenik direktör olduğunu söyledi.

Takımın üst lige çıkacağına inandıklarını belirten Kırbıyık, "Takımımızın şampiyon olması için her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz. Yeni teknik direktörümüze güveniyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz." dedi.

Kılıç ise önemli bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek, takımı şampiyon yapmak için çalışacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından Kırbıyık sözleşmeyi imzaladı.

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