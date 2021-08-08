Zeki ve çevik ama ahlakı sorgulanır! Fransız koşucu, kimsenin aklına gelmeyecek bir kötülük yaptı

Yaklaşık 30 derece sıcaklıkta yapılan yarışta Fransız koşucu Morhad Amdouni, kimsenin aklına gelmeyecek insanlık dışı bir hareket yaptı. Amdouni, yarışta masanın üstündeki suları devirerek sonuncusunu kendisi içti ve diğer sporcuların su içmesini engelledi. Fransız sporcuya tepki yağdı.