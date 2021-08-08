Zeki ve çevik ama ahlakı sorgulanır! Fransız koşucu, kimsenin aklına gelmeyecek bir kötülük yaptı
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Zeki ve çevik ama ahlakı sorgulanır! Fransız koşucu, kimsenin aklına gelmeyecek bir kötülük yaptı

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Yaklaşık 30 derece sıcaklıkta yapılan yarışta Fransız koşucu Morhad Amdouni, kimsenin aklına gelmeyecek insanlık dışı bir hareket yaptı. Amdouni, yarışta masanın üstündeki suları devirerek sonuncusunu kendisi içti ve diğer sporcuların su içmesini engelledi. Fransız sporcuya tepki yağdı.

Spor tarihinin en büyük insanlık ayıplarından birini Fransız koşucu Morhad Amdouni işledi. Yaklaşık 30 derece sıcaklıkta gerçekleşen yarışta sporcular için kenara koyulan içme suları, Amdouni tarafından yere itildi.

Spor tarihinin en utandıran anlarından birisi! Fransız koşucu, rakiplerine karşı insanlık ayıbı işledi

SADECE KENDİSİ İÇTİ

Amdouni, koşu esnasında yapacağı bu kötü hareketi adeta planlayıp, uygulamaya döktü. Suları tek tek deviren Fransız koşucu, en sonuncusunu kendisini aldı ve kimseye su bırakmadı. Yaşanan bu olay tüm sporseverlerin tepkisini çekti.

SONUÇ ELDE EDEMEDİ

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre; Fransız atlet Morhad Amdouni, maratonu 17. sırada tamamlarken, su almasını engellediği Hollandalı Abdi Nageeye yarışı 2. sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı

Zeki ve çevik ama ahlakı sorgulanır! Fransız koşucu, kimsenin aklına gelmeyecek bir kötülük yaptı
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