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Tarihi rahvan at yarışları için binlerce kişi Orhaneli'ne akın etti

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Haberler | Spor

- Tarihi rahvan at yarışları için binlerce kişi Orhaneli'ne akın etti Orhaneli'de tarihi yarışa tarihi ilgi Orhaneli Belediyesi tarafından bu yıl 22.'si düzenlenen Geleneksel Rahvan Atları Yarışları için 14 ilden yarışmacı ve binlerce izleyici katıldı.

BURSA (İHA) - - Tarihi rahvan at yarışları için binlerce kişi Orhaneli'ne akın etti

Orhaneli'de tarihi yarışa tarihi ilgi

BURSA - Orhaneli Belediyesi tarafından bu yıl 22.'si düzenlenen Geleneksel Rahvan Atları Yarışları için 14 ilden yarışmacı ve binlerce izleyici katıldı.

Orhaneli 22.Geleneksel Rahvan Atları Yarışları, yarış parkurunda büyük çekişme mücadeleye, saha kenarında ise heyecan ve coşkuya sahne oldu. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, geleneğimizin değerli ve vazgeçilmez bir parçası dediği Orhaneli 22.Geleneksel Rahvan Atları Yarışları'nın tek kelime ile mükemmel geçtiğini açıklayarak, tüm konuklara teşekkür etti. 22.Geleneksel Rahvan Atları Yarışları'na 14 ilden 125 at 9 kategoride yarıştı. Yarışa, yağışlı Bursa havasına rağmen 3 binin üzerinde kişi katıldı.

Tarih boyunca Rahvan atlarının Türk kültürünün çok önemli bir değeri ve yoldaşı olduğunu açıklayan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, tarihi mirası ve geleneği yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Gösterilen yoğun ilgi nedeniyle tüm katılımcı ve konuklara da özellikle tek tek teşekkür eden Başkan Ali Aykurt," Orhaneli'mizi her etkinlikte artan bir coşku ve katılımla görmek, gücümüze güç, heyecanımıza heyecan, sorumluluğumuza sorumluluk katıyor" dedi.

Dereceye giren tüm yarışmacıları tebrik eden Başkan Aykurt, Orhaneli'nin her şeyin en güzelini hak ettiğini belirterek, "Ve biz var gücümüzle çalışarak elimizden gelenin fazlasını bu güzel şehre, bu güzel insanlara kazandırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Tarihi rahvan at yarışları için binlerce kişi Orhaneli'ne akın etti

Tarihi rahvan at yarışları için binlerce kişi Orhaneli'ne akın etti

Tarihi rahvan at yarışları için binlerce kişi Orhaneli'ne akın etti

Tarihi rahvan at yarışları için binlerce kişi Orhaneli'ne akın etti
İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Spor Haberleri
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Haber: Tarihi rahvan at yarışları için binlerce kişi Orhaneli'ne akın etti - Haberler Spor
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