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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Altay: 0 (ilk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Altay: 0 (ilk yarı)

Süper Lig'in 10. haftasının açılış mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Altay'ı konuk ediyor.

MALATYA (İHA) - Süper Lig'in 10. haftasının açılış mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Altay'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

8. dakikada ev Yeni Malatyaspor'un geliştirdiği atakta ceza alanında topla buluşan Tetteh'in topuk pasında Chouiar'un vuruşu savunmaya takıldı.

14. dakikada sarı siyahlılar kontra atakla rakip takının sahasına girdi. Chouiar'un ara pasıyla topla buluşan Tetteh'in sert vuruşunda kaleci Lis iki hamlede topa sahip olarak gole izin vermedi.

17. dakikada Altay'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Cebrail'in içe doğru yaptığı pasta Pinares'in vuruşunda top savunmada kaldı.

18. dakikada sol kanattan atak geliştiren Yeni Malatyaspor'da Karim Hafes'in ceza alanına yaptığı ortaya yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

43. dakikada sağ kanattan gol arayan Altay'da topla buluşan Bamba'nın ceza yayına girerek çektiği şutta top kalecinin yanından az farkla auta çıktı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol xx, Özgür Ertem xx, Cemil Tunç xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Semih xx, Wallace xx, Haddadi xx, Mustafa xx, Aabid xx, Ndong xx, Karim xx, Chouiar xx, Tetteh xx, Adem xx

Yedekler: Eyüp, Awuku, Muhammed, Buğra, Mallan, Atakan, Nshimirimana, H. Osman, Bwalya, Kubilay

Teknik Direktör: Marius Ninel Sumudica

Altay: Mateusz Lis xx, Björkander xx, Ceyhun x, Thiam xx, Cebrail xx, Biyogo Poko x, Zeki xx, Naderi x (Erhan dk. 20 x), Pinares xx, Kappel xx, Bamba xx

Yedekler: Cihan, Tolga, İbrahim, Özgür, Thaciano, C. Özgener, Erhan, Ahmed Yasser Rayan, Marco Paixo, Kazımcan

Teknik Direktör: Mustafa Denizli - MALATYA

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Altay: 0 (ilk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Altay: 0 (ilk yarı)

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Altay: 0 (ilk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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