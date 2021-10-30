Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

EVREN, ANKARA (İHA) - Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

33. dakikada ceza sahası dışından Evren'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

39. dakikada Tetteh'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mounir'in sert şutunu kaleci Harun kornere çeldi.

42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Jörgensen'in yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Abdullah Bora Özkara xx, Samet Çavuş xx

Kasımpaşa: Ertuğrul x (Harun dk. 22 x), Dirar xx, Donk xx, Bruma xx, Eren Elmalı xx, Sadiku xx, Travnik xx, Yusuf xx, Eysseric xx, Hajradinovic xx, Jörgensen xx

Yedekler: Ben Ouannes, Tarkan, Sakıb Aytaç, Brecka, Feyzi, Doğucan, Ahmet Engin, Umut Bozok, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Semih xx, Wallace xx, Haddadi xx, Mustafa Eskihellaç xx, Aabid xx, Ndong xx, Hafez xx, Monir xx, Tetteh xx, Adem xx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Awuku, Ndizeye, Mert Örnek, Buğra Çağıran, Mallen, Atakan, Jospin, Bwalya, Kubilay

Teknik Direktör: Marius Sumudica - İSTANBUL

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Mario Balotelli'nin sözleri Sergen Yalçın'ı çok kızdıracak: Bu büyük bir cahillik

Mario Balotelli'nin sözleri Sergen Yalçın'ı çok kızdıracak: Bu büyük bir cahillik

 Trabzonspor'da çapraz bağları kopan Gervinho sezonu kapattı

Trabzonspor'da çapraz bağları kopan Gervinho sezonu kapattı

 Karadeniz derbisi nefes kesti! Trabzonspor geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

Karadeniz derbisi nefes kesti! Trabzonspor geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title