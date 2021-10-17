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Süper Lig: Galatasaray: 1 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Galatasaray: 1 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Galatasaray, İH Konyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Galatasaray, İH Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Konyaspor savunmasının arkasına atılan pasta Skubic ile kaleci Sehic arasındaki anlaşmazlık sonrasında top Mustafa Muhammed'de kaldı. Mısırlı futbolcu müsait pozisyonda topu boş kaleye gönderdi. 1-0

23. dakikada Kerem'in araya girmesiyle meşin yuvarlak Mustafa Muhammed'de kaldı. Bu futbolcunun savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Halil'in aşırtma vuruşunda kaleci Sehic son anda topu kornere göndermeyi başardı.

35. dakikada sol kanatta topla buluşan Halil Dervişoğlu rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girip çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Sehic gole izin vermedi.

37. Cicaldau'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Mustafa Muhammed'in önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

41. dakikada Morutan'ın pasında topla buluşan Halil Dervişoğlu, soldan ceza sahasına girerek yerden sert vurdu ancak top kaleci Sehic'te kaldı.

Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Abdullah Bora Özkara xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Galatasaray: Fernando Muslera xx, DeAndre Yedlin xx, Alpaslan Öztürk xx, Victor Nelsson xx, Patrick van Aanholt xx, Taylan Antalyalı x, Cicaldau xx, Kerem Aktürkoğlu xxx, Morutan xxx, Halil İbrahim Dervişoğlu xxx, Mustafa Muhammed xxx

Yedekler: Fatih Öztürk, Ryan Babel, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

İH Konyaspor: Sehic xx, Skubic x, Ahmet Çalık x, Abdülkerim xx, Sitya xx, Oğulcan x, Hadziahmetovic xx, Çekici x, Serdar x, Bytyqi xx, Rahmanovic x

Yedekler: Erten, Adil, Anicic, Soner, Nafican, Alper, Barış, Ahmet Karademir, Michalak, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Mustafa Muhammed (dk. 4) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sehic, İlhan Palut (Teknik Direktör) (İH Konyaspor), Taylan (Galatasaray) - İSTANBUL

Süper Lig: Galatasaray: 1 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Galatasaray: 1 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Galatasaray: 1 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Galatasaray: 1 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Galatasaray: 1 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Galatasaray: 1 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Galatasaray: 1 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Galatasaray: 1 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Galatasaray: 1 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Süper Lig: Galatasaray: 1 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
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