Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 10. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'in 10. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada ceza sahası yayından Berkay'ın sert şutunu kaleci Boffin güçlükle çeldi. Seken topu Antalyaspor defansı uzaklaştırdı.
18. dakikada gelişen Doğukan Sinik'in yerden sert şutunu kaleci Volkan Babacan tek hamlede kontrol ederek kurtardı.
29. dakikada Güray'ın sol kanattan ortaladı, iyi yükselen Doğukan Sinik kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
32. dakikada Edin Visca'nın ceza sahası içerisine derinlemesine ara pasında hareketlenen Berkay, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlayan Berkay, meşin yuvarlığı boş kaleye yolladı. 0-1
Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Kısal xx
FT Antalyaspor: Boffin xx, Kudriashov xx, Naldo xx, Veysel Sarı xx, Bünyamin Balcı x, Hakan Özmert xx, Fredy xx, Güray Vural xx, Doğukan xxx, Amilton x, Crivelli x
Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Wrihgt, Milosevic, Mukairu, Ufuk Akyol, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Ndayishimiye xx, Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Berkay Özcan xxx, Visca xxx, Deniz Türüç xx, Tolga Ciğerci xx, Okaka xx
Yedekler: Muhammed, Hasan Ali Kaldırım, Tagir, Duarte, Aleksic, Chadli, Şener Özbayraklı, Guldbrandsen, Peter Zulj, Ömer Ali
Teknik Direktör: Erdinç Sözer
Gol: (dk. 32) Berkay (Medipol Başakşehir FK) - ANTALYA