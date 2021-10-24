Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
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Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 10. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'in 10. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada ceza sahası yayından Berkay'ın sert şutunu kaleci Boffin güçlükle çeldi. Seken topu Antalyaspor defansı uzaklaştırdı.

18. dakikada gelişen Doğukan Sinik'in yerden sert şutunu kaleci Volkan Babacan tek hamlede kontrol ederek kurtardı.

29. dakikada Güray'ın sol kanattan ortaladı, iyi yükselen Doğukan Sinik kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

32. dakikada Edin Visca'nın ceza sahası içerisine derinlemesine ara pasında hareketlenen Berkay, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlayan Berkay, meşin yuvarlığı boş kaleye yolladı. 0-1

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Kısal xx

FT Antalyaspor: Boffin xx, Kudriashov xx, Naldo xx, Veysel Sarı xx, Bünyamin Balcı x, Hakan Özmert xx, Fredy xx, Güray Vural xx, Doğukan xxx, Amilton x, Crivelli x

Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Wrihgt, Milosevic, Mukairu, Ufuk Akyol, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Alfons Groenendijk

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Ndayishimiye xx, Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Berkay Özcan xxx, Visca xxx, Deniz Türüç xx, Tolga Ciğerci xx, Okaka xx

Yedekler: Muhammed, Hasan Ali Kaldırım, Tagir, Duarte, Aleksic, Chadli, Şener Özbayraklı, Guldbrandsen, Peter Zulj, Ömer Ali

Teknik Direktör: Erdinç Sözer

Gol: (dk. 32) Berkay (Medipol Başakşehir FK) - ANTALYA

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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