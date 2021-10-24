Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışını sürdürdü

Aykut Kocaman'ın görevden ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle Başakşehir büyük bir bir çıkış yakaladı. Geçen hafta Beşiktaş'ı mağlup eden turuncu lacivertliler, Süper Lig'in 10. haftasında da Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

ANTALYASPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA YÜKSELDİ

Karşılaşmada Başakşehir'in gollerini 32 ve 56. dakikalarda Berkay Özcan kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü ise 90+4. dakikada Houssam Ghacha'dan kaydetti. Bu sonucun ardından Antalyaspor 9 puanda kalırken, galibiyet hasreti 3 maça yükseldi. Başakşehir ise Emre Belözoğlu yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak 12 puana çıktı.

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