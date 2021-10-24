Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışını sürdürdü

Haberler.com - Haberler | Spor
Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışını sürdürdü

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Emre Belözoğlu yönetiminde 2'de 2 yapan turuncu-lacivertliler puanını 12'ye çıkararak, 11. sıraya yükseldi.

Aykut Kocaman'ın görevden ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle Başakşehir büyük bir bir çıkış yakaladı. Geçen hafta Beşiktaş'ı mağlup eden turuncu lacivertliler, Süper Lig'in 10. haftasında da Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

ANTALYASPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA YÜKSELDİ

Karşılaşmada Başakşehir'in gollerini 32 ve 56. dakikalarda Berkay Özcan kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü ise 90+4. dakikada Houssam Ghacha'dan kaydetti. Bu sonucun ardından Antalyaspor 9 puanda kalırken, galibiyet hasreti 3 maça yükseldi. Başakşehir ise Emre Belözoğlu yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak 12 puana çıktı.

Haberler.com - Spor Haberleri
Sivas'taki çılgın maça Balotelli damgası! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı

Sivas'taki çılgın maça Balotelli damgası! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı

 Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title