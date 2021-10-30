Sporting öncesi Beşiktaş ağır kayıp verdi! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi

Geçen hafta Galatasaray'ı devirerek zirve yolunda altın değerinde 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Josef ve Pjanic'ten yoksun çıktığı maçta bir yıldızını daha sakatlığa kurban verdi.

BATSHUAYI'NIN YERİNE KENAN KARAMAN OYUNA DAHİL OLDU

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, 21. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Arka adalesini tutarak oyun alanını terk eden Belçikalı golcünün yerine Kenan Karaman oyuna dahil oldu.

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