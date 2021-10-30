Sporting öncesi Beşiktaş ağır kayıp verdi! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, Josef ve Pjanic gibi futbolcularından eksik çıktığı kritik maçta Michy Batshuayi'yi de sakatlığa kurban verdi. Belçikalı golcü 21. dakikada sakatlanarak kenara gelirken yerine Kenan Karaman oyuna dahil oldu. Batshuayi'nin 3 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçına yetişip yetişmeyeceği yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Geçen hafta Galatasaray'ı devirerek zirve yolunda altın değerinde 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Josef ve Pjanic'ten yoksun çıktığı maçta bir yıldızını daha sakatlığa kurban verdi.
BATSHUAYI'NIN YERİNE KENAN KARAMAN OYUNA DAHİL OLDU
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, 21. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Arka adalesini tutarak oyun alanını terk eden Belçikalı golcünün yerine Kenan Karaman oyuna dahil oldu.
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