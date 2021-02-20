Spor spikeri Nazlı Canyurt, beIN Sports'tan ayrıldı
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Spor spikeri Nazlı Canyurt, beIN Sports'tan ayrıldı

20.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 20.02.2021 10:02
Spor spikeri Nazlı Canyurt, beIN Sports'tan ayrıldı

Geçtiğimiz aylarda Sergen Yalçın hakkında söyledikleriyle gündem olan spor spikeri Nazlı Canyurt, beIN Sports'taki görevini bıraktığını duyurdu. Ayrılık kararıyla ilgili açıklama yapan Canyurt, bu kararı daha önce aldığını ancak yeni gerçekleştirebildiğini söyledi.

Instagram hesabından "Sevgilerimle" notuyla uzun bir açıklama metni yayınlanan başarılı spor spikeri Nazlı Canyurt'a spor camiasından ve sevenlerinden destek yorumları yağdı.

"ERKEK EGEMEN SEKTÖRDE PRESTİJLİ PROGRAMLARA İMZA ATTIM"

Uzun bir açıklama metni yayınlayan Canyurt, şu ifadeleri kullandı: "10 yıl önce sunuculuğunun başında; heyecanlı, hevesli ve futbolu çok seven bir genç olarak girdim kapıdan. Büyüdüm, geliştim, olgunlaştım. Sadece çok çalışarak, senelerde, böylesi erkek egemen bir sektörün en prestijli programlarına imza attım. Her gün yeni bir şey öğrendim. Aslında uzun zaman önce karar vermiştim ancak yaşadığım ve çoğunuzun bildiği bir olay (o da başka bir zamanın ve başka bir mecranın konusu) sebebiyle bunu erteledim. Şimdi biraz daha ertele dediğim kararımı hayata geçirmenin zamanı geldi."

Spor spikeri Nazlı Canyurt, beIN Sports'tan ayrıldı

SERGEN YALÇIN'LA İLGİLİ SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Karagümrük maçında kırmızı kart görmesi üzerine yorum yapan Canyurt'un "90 dakika hakemi boğmuş x hoca" sözleri gündem olmuştu. Daha sonra sosyal medyadan bir paylaşım yapan Nazlı Canyurt, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için yayında kullandığı ifadeler nedeniyle özür dileyerek, üzgün olduğu aktarmıştı.

Spor spikeri Nazlı Canyurt, beIN Sports'tan ayrıldı
Spor spikeri Nazlı Canyurt, beIN Sports'tan ayrıldı
Spor spikeri Nazlı Canyurt, beIN Sports'tan ayrıldı
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